Ukraine: explosion sur un quai dans le nord, 4 morts et 12 blessés

En Brève

Un voyageur a déclenché un engin explosif vendredi 24 octobre sur le quai d’une gare d’une ville du nord de l’Ukraine au moment d’un contrôle, provoquant sa mort, celle de trois autres personnes et 12 blessés, a indiqué la police ukrainienne. Selon le communiqué, des gardes-frontières procédaient au contrôle des papiers des passagers d’un train lorsque l’un d’eux a sorti un engin explosif sur le quai, qui a ensuite explosé. L’auteur, âgé de 23 ans, et trois femmes ont été tués ; les médias ukrainiens précisent qu’il s’agirait d’une grenade. La police n’a fourni aucune autre précision.