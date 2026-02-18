Ukraine : deuxième journée de pourparlers Russie-Ukraine à Genève sous l’égide des États-Unis

Mercredi 18 février à Genève, des représentants de l’Ukraine et de la Russie ont repris des discussions sous la médiation américaine, ont fait savoir simultanément les autorités de Kiev et de Moscou.

Ces nouvelles rencontres interviennent après une première journée de négociations la veille, au cours de laquelle peu d’éléments laissaient entrevoir une percée vers une solution diplomatique, alors que le conflit entre les deux pays entre désormais dans sa quatrième année.

Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, a expliqué sur X que les échanges se déroulent au sein de groupes de travail distincts, chargés des volets politique et militaire. Selon lui, l’objectif est d’affiner les paramètres et les mécanismes relatifs aux décisions abordées la journée précédente.

Du côté russe, un porte‑parole de la délégation présente à Genève a également confirmé que les pourparlers avaient bien été lancés, sans fournir plus de précisions dans l’immédiat.

Cadre et enjeux des consultations

Sous l’égide des États‑Unis, les équipes des deux camps multiplient les sessions techniques pour tenter de traduire des points de convergence en accords concrets, en séparant les questions politiques des aspects strictement militaires.

Malgré la reprise des discussions, l’absence de signaux forts d’avancée après les premières journées illustre la difficulté à transformer ces rencontres en accords durables, alors que la communauté internationale suit de près l’évolution des négociations.