Ukraine : aucun responsable ukrainien n’assistera aux Jeux paralympiques d’hiver de Milan-Cortina

Le ministre ukrainien des Sports, Matvii Bidnyi, a annoncé ce mercredi que les responsables officiels de l’Ukraine ne se rendront pas aux Jeux paralympiques d’hiver organisés à Milan-Cortina. Cette décision intervient après que les organisateurs ont autorisé la présence d’athlètes russes et biélorusses qui concourront sous leur drapeau national.

Selon l’annonce, six sportifs russes et quatre compétiteurs biélorusses ont été inscrits pour la compétition. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 6 au 15 mars, et resteront donc sur le calendrier avec ces délégations admises.

Sur le réseau social X, Matvii Bidnyi a exprimé son indignation face au choix des organisateurs et a expliqué que, en signe de protestation, aucun représentant ukrainien ne participera aux cérémonies ou aux rencontres officielles liées à l’événement. Il a présenté cette mesure comme une réponse ferme à une décision qu’il juge inacceptable.

Le ministre a toutefois précisé que cette mesure ne remet pas en cause la présence des athlètes ukrainiens sur les pistes : la délégation sportive du pays est toujours attendue pour défendre ses couleurs pendant la compétition.

Un geste politique ciblé, sans exclusion des sportifs

En privant la manifestation de sa représentation institutionnelle, l’Ukraine entend marquer son désaccord avec la validation des délégations russe et biélorusse tout en évitant de pénaliser directement ses athlètes. Le message public envoyé par les autorités sportives ukrainiennes sépare ainsi clairement la sphère administrative et la participation sportive.

Cette prise de position institutionnelle pourrait avoir un retentissement symbolique lors des cérémonies officielles et dans les discussions autour de l’organisation des Jeux, sans toutefois modifier pour l’heure la composition des compétitions elles‑mêmes ni les dates annoncées.