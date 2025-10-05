Ukraine — Attaque russe à Zaporijjia : un mort, les forces polonaises en alerte

En Brève

Une frappe russe sur la région ukrainienne de Zaporijjia a fait une victime dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué les autorités locales : selon le gouverneur régional Ivan Fedorov, cette « frappe combinée » a tué une femme et blessé neuf personnes. Parallèlement, les forces armées de Pologne ont annoncé dimanche sur X le déploiement d’avions et la mise en état d’alerte de défenses au sol afin de protéger l’espace aérien, notamment dans les zones proches de l’Ukraine.

