PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml UAC: lancement des dépôts de dossiers pour l’attribution des cabines universitaires

UAC: lancement des dépôts de dossiers pour l’attribution des cabines universitaires

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Portail principal de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC)
Portail principal de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) @BWTV
- Publicité-
. .

Le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC) a annoncé, dans une note de service en date du 16 septembre, l’ouverture de la campagne de dépôts de dossiers pour l’attribution des cabines universitaires. L’opération s’étendra du lundi 22 septembre au vendredi 3 octobre 2025, rapporte Africaho.

En attendant la mise en service prochaine de la plateforme numérique dédiée, les démarches restent pour l’instant manuelles. Les étudiants sont donc invités à se présenter physiquement au service en charge de l’hébergement, situé dans le hall du bâtiment B du campus, du lundi au vendredi, entre 8h et 12h puis 14h et 16h.

Le dossier de demande doit comporter plusieurs pièces obligatoires, dont :

  • – une fiche de renseignements à remplir sur place,
  • – une copie de la fiche d’inscription validée pour l’année en cours ou l’année précédente,
  • – un relevé d’identité bancaire (RIB),
  • – un certificat médical pour les étudiants en situation de handicap.

Les nouveaux bacheliers sont également concernés par ce dispositif. En l’absence d’une fiche d’inscription, ils devront fournir soit un relevé de notes, soit une attestation de réussite au baccalauréat 2025.

Cette campagne d’hébergement s’adresse à la fois aux anciens étudiants et aux nouveaux admis. Elle vise à optimiser la répartition des cabines disponibles dans un contexte où la demande dépasse chaque année l’offre.

Le COUS-AC invite donc les étudiants à s’organiser dans les délais impartis afin d’éviter tout retard ou rejet de dossier.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: lancement des inscriptions payantes pour les nouveaux bacheliers dans les universités publiques

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le représentant spécial du SG de l’ONU à Abidjan

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Simone Ehivet Gbagbo tacle Robert Bourgi sur sa candidature

Bénin

Bénin: les camions soumis à une nouvelle règle au port de Cotonou pour renforcer la sécurité routière

Bénin

Savè: un champ de chanvre indien démantelé, quatre suspects arrêtés

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire – Alassane Ouattara absent à l’ONU : le gouvernement tranche

Bénin

Bénin: un présumé braqueur brûlé vif à Abomey-Calavi

Bénin

Bénin: ultimatum de l’ANaTT aux propriétaires de plaques non retirées

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : le gouvernement durcit le ton face aux contestations électorales

Mali

CPI : des accusations controversées de crimes de guerre en Afrique de l’Ouest

VOIR TOUS LES FLASHS