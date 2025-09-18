UAC: lancement des dépôts de dossiers pour l’attribution des cabines universitaires

Le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC) a annoncé, dans une note de service en date du 16 septembre, l’ouverture de la campagne de dépôts de dossiers pour l’attribution des cabines universitaires. L’opération s’étendra du lundi 22 septembre au vendredi 3 octobre 2025, rapporte Africaho.

En attendant la mise en service prochaine de la plateforme numérique dédiée, les démarches restent pour l’instant manuelles. Les étudiants sont donc invités à se présenter physiquement au service en charge de l’hébergement, situé dans le hall du bâtiment B du campus, du lundi au vendredi, entre 8h et 12h puis 14h et 16h.

Le dossier de demande doit comporter plusieurs pièces obligatoires, dont :

– une fiche de renseignements à remplir sur place,

– une copie de la fiche d’inscription validée pour l’année en cours ou l’année précédente,

– un relevé d’identité bancaire (RIB),

– un certificat médical pour les étudiants en situation de handicap.

Les nouveaux bacheliers sont également concernés par ce dispositif. En l’absence d’une fiche d’inscription, ils devront fournir soit un relevé de notes, soit une attestation de réussite au baccalauréat 2025.

Cette campagne d’hébergement s’adresse à la fois aux anciens étudiants et aux nouveaux admis. Elle vise à optimiser la répartition des cabines disponibles dans un contexte où la demande dépasse chaque année l’offre.

Le COUS-AC invite donc les étudiants à s’organiser dans les délais impartis afin d’éviter tout retard ou rejet de dossier.