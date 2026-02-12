Turquie : le naufrage d’un bateau de migrants fait trois morts et quatre disparus

Trois personnes ont perdu la vie et quatre autres sont portées disparues à la suite du naufrage, jeudi matin 12 février, d’un embarquement de migrants en mer Égée, au large des côtes turques, a indiqué la garde-côtière du pays. L’accident s’est produit avant l’aube lorsque le canot pneumatique a commencé à prendre l’eau au large du district de Foça, situé à l’ouest, au nord d’Izmir.

La garde-côtière, par le biais d’un communiqué, précise que 38 occupants de cette embarcation ont été retrouvés et secourus en vie. Les secours sont intervenus dans des conditions précaires, effectuant des opérations de ramassage des survivants à proximité du lieu du naufrage.

Les autorités locales n’ont pas fourni davantage de détails immédiats sur l’identité des victimes ou sur l’origine des personnes à bord. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les quatre disparus signalés après l’incident.

Opérations et contexte

Les équipes de sauvetage de la garde-côtière ont engagé des moyens nautiques et aériens afin de quadriller la zone et prolonger les recherches. Les autorités ont également procédé à des examens médicaux des rescapés et à leur prise en charge sur place dans des centres adaptés.

Les traversées en petits établissements flottants restent une source majeure d’accidents en mer Égée, où des embarcations surchargées rencontrent fréquemment des problèmes techniques ou des intempéries. Les garde-côtes turcs, régulièrement impliqués dans des missions de sauvetage, rappellent l’importance des procédures de sécurité et la précarité des tentatives de passage clandestin.

Le bilan communiqué par les services maritimes demeure provisoire et pourrait évoluer au fil des opérations de recherche en cours autour de Foça, selon les informations diffusées par la garde-côtière.