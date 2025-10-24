Turquie : 14 migrants noyés en mer Égée

En Brève

La suite après la publicité

Quatorze migrants qui avaient embarqué à bord d’un canot pneumatique se sont noyés en mer Égée au large de Bodrum, dans le sud-ouest de la Turquie, ont annoncé vendredi les autorités locales. Le gouvernorat a précisé dans un communiqué que deux personnes avaient été secourues vivantes et que les corps sans vie de 14 migrants irréguliers avaient été repêchés, alors que des médias turcs avaient d’abord fait état d’un bilan provisoire de sept morts.