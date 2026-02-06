Tunisie : Sidi Bou Saïd face à la menace de glissements de terrain

Des glissements de terrain survenus à la fin du mois de janvier affectent une colline de 130 mètres qui surplombe le village touristique de Sidi Bou Saïd, situé en banlieue nord de Tunis.

Tunisie: village très touristique, Sidi Bou Saïd doit composer avec la menace des glissements de terrain
Ces mouvements de terrain, liés aux intempéries de cette période, suscitent une vive inquiétude parmi les habitants de la localité.

Les résidents pointent depuis plusieurs années des problèmes d’érosion touchant la falaise, dont la composition mêle argile et roche.

Facteurs dénoncés par la population

Selon les riverains, cette falaise a été fragilisée par des constructions réalisées sans autorisation.

Ils imputent également une part de la dégradation à une fréquentation touristique jugée excessive, qui, d’après eux, aggrave l’état de la paroi.

