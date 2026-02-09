Tunisie LP1 football : arbitres Guirat et Chraïet mis à l’écart après Club Africain – CS Sfaxien

La Direction nationale de l’arbitrage (DNA) a annoncé, dimanche 8 février 2026, la suspension à durée indéterminée de l’arbitre international Haïthem Guirat et de son assistant Oussama Chraïet. Cette mesure fait suite à une décision d’arbitrage litigieuse survenue lors du clasico opposant le Club Africain au Club Sportif Sfaxien, comptant pour la 20e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle.

Selon le communiqué diffusé par la DNA, l’examen des images et des enregistrements produits par l’assistance vidéo a mis en lumière une erreur d’appréciation. Les images ont en effet révélé que le but égalisateur accordé au Club Africain aurait dû être refusé en raison d’une position de hors-jeu, telle que confirmée par les technologies utilisées et leur vérification.

Les deux officiels ont été entendus au cours d’une réunion tenue par visioconférence. À l’issue de cette audition, la DNA a décidé de mettre leurs fonctions entre parenthèses « jusqu’à nouvel ordre ». La fédération tunisienne de football, par le canal de la DNA, a qualifié la situation de « grave », soulignant le caractère préoccupant de cette erreur malgré l’intervention de la VAR.

Une enquête interne a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes ayant conduit à cette décision discutable. Le dossier devrait ensuite être transmis au bureau fédéral, lequel devra trancher sur d’éventuelles suites disciplinaires ou procédures complémentaires à engager contre les arbitres mis en cause.

Le clasico s’était achevé sur un score de parité (1-1) et a été entaché de vives contestations liées à l’arbitrage, alimentant l’émotion des supporters et relançant le débat sur l’efficacité et la fiabilité de l’assistance vidéo dans les matches à forte intensité.