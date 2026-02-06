Tunisie, Ligue Pro 1 J20 : CS Sfaxien face au Club Africain

La 20e journée du championnat tunisien de Ligue 1 s’annonce comme un rendez-vous déterminant, avec des enjeux multiples allant du titre au maintien. Entre confrontations pour le haut du classement, batailles au milieu et lutte pour rester en première division, ce week-end propose des rencontres où chaque point comptera, et le duel entre le CS Sfaxien et le Club Africain retiendra particulièrement l’attention.

Tous les projecteurs seront braqués sur Sfax dimanche : le CS Sfaxien, 4e avec 35 points, reçoit le leader Club Africain, détenteur de 41 unités. Les locaux espèrent un succès pour se rapprocher du podium et conserver leurs chances dans la course au titre. De leur côté, les Clubistes, bien placés en tête, visent à creuser l’écart, d’autant que l’Espérance de Tunis jouera plus tard ; une victoire renforcerait nettement leur position dans cette phase décisive.

La journée s’ouvrira dès samedi avec quatre affiches importantes. L’Étoile du Sahel, 8e avec 24 points et en manque de résultats récemment, accueille l’US Monastir (5e, 33 points) : les visiteurs cherchent à se rapprocher du trio de tête tandis que les Étoilistes veulent retrouver la victoire.

L’ES Zarzis, 6e, tentera d’enchaîner face à la lanterne rouge, l’AS Gabès, qui lutte pour se relancer. Dans la zone rouge, la rencontre entre l’Olympique de Béja (14e, 15 pts) et l’AS Soliman (15e, 13 pts) s’annonce cruciale, chaque équipe jouant gros pour son maintien. Par ailleurs, l’AS Marsa recevra l’AS Kairouan, formation également engagée dans une lutte serrée pour rester en Ligue 1.

Outre le choc sfaxien, le dimanche proposera deux autres duels : le CA Bizertin défiera l’US Ben Guerdane dans une opposition de milieu de tableau où l’objectif est de conforter sa place, tandis que la JS Omrane affrontera l’ES Metlaoui dans un match équilibré entre équipes aux ambitions proches.

Les affiches

Samedi 7 février

13h GMT : AS Marsa vs JS Kairouan

13h GMT : ES Zarzis vs AS Gabès

13h GMT : Étoile du Sahel vs US Monastirienne

13h GMT : Olympique Béja vs AS Soliman

Dimanche 8 février

13h GMT : CS Sfaxien vs Club Africain

13h GMT : CA Bizertin vs US Ben Guerdane

13h GMT : JS Omrane vs ES Metlaoui