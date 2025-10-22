En Brève
Tunisie: 40 migrants subsahariens noyés, 30 secourus selon la justice
1 min de lecture
Quarante migrants originaires d’Afrique subsaharienne, dont des bébés, ont péri mercredi 22 octobre en mer au large de la Tunisie alors qu’ils tentaient de rejoindre clandestinement les côtes européennes, a indiqué un responsable judiciaire à l’AFP. Une embarcation de fortune en fer transportant 70 personnes a chaviré au large de Salakta, ville côtière près de Mahdia (sud-est) : quarante victimes ont été retrouvées mortes et trente autres secourues, a précisé le porte-parole du parquet de Mahdia.