Trump ordonne le retrait américain de 66 organisations internationales

Le président Donald Trump a signé, mercredi 7 janvier, un décret ordonnant le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales jugées « ne servant plus les intérêts américains », a annoncé la Maison Blanche dans un message publié sur X, précisant que 31 de ces organismes étaient liés à l’ONU.