Trump : les États-Unis auront le Groenland d’une manière ou d’une autre

Le président américain Donald Trump a réaffirmé, dimanche 12 janvier à bord d’Air Force One, que les États-Unis s’empareront du Groenland « d’une manière ou d’une autre », estimant que si Washington ne le fait pas, la Russie ou la Chine le feront. Il a précisé que la Maison-Blanche ne parlait pas d’une « location » à court terme mais d’une acquisition du territoire danois. M. Trump a ajouté que le Groenland devrait accepter un tel accord pour éviter qu’il ne tombe sous le contrôle russe ou chinois. Il a par ailleurs raillé la défense du territoire autonome danois, affirmant qu’elle reposait « en gros » sur « deux traîneaux à chiens ».

