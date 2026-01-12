Trump : les États-Unis auront le Groenland d’une manière ou d’une autre
Le président américain Donald Trump a réaffirmé, dimanche 12 janvier à bord d’Air Force One, que les États-Unis s’empareront du Groenland « d’une manière ou d’une autre », estimant que si Washington ne le fait pas, la Russie ou la Chine le feront. Il a précisé que la Maison-Blanche ne parlait pas d’une « location » à court terme mais d’une acquisition du territoire danois. M. Trump a ajouté que le Groenland devrait accepter un tel accord pour éviter qu’il ne tombe sous le contrôle russe ou chinois. Il a par ailleurs raillé la défense du territoire autonome danois, affirmant qu’elle reposait « en gros » sur « deux traîneaux à chiens ».
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires