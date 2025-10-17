Trump : le président vénézuélien a «tout» proposé pour apaiser les tensions

En Brève

Le vendredi 17 octobre, Donald Trump a affirmé que le président vénézuélien Nicolas Maduro avait proposé des concessions majeures pour désamorcer les tensions entre les États-Unis et le Venezuela. S’exprimant depuis la Maison Blanche, le président américain a déclaré : « Il a tout mis sur la table. Vous avez raison. Vous savez pourquoi ? Parce qu’il ne veut pas jouer au con avec les États-Unis », répondant à une question d’un journaliste selon laquelle le Venezuela pourrait avoir proposé de mettre certaines de ses ressources naturelles en jeu.

