Trump et Epstein main dans la main : statue satirique réinstallée près du Capitole

En Brève

Une statue satirique représentant Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein se tenant par la main a été remise en place par un collectif d’artistes anonymes baptisé «Secret Handshake», jeudi 2 octobre sur le National Mall à Washington, à proximité du Capitole, a constaté l’AFP. Intitulée «Meilleurs amis pour toujours», l’œuvre avait été installée une première fois sur le Mall le 24 septembre avant d’être retirée par le service des parcs nationaux pour des raisons administratives moins de 24 heures après sa première apparition.