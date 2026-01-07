Accueil En Brève Trump envisage «activement» l’achat du Groenland, selon la porte‑parole de la Maison‑Blanche

Le 7 janvier, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a indiqué que Donald Trump et son équipe de sécurité nationale étudient «activement» l’achat du Groenland, tout en refusant d’exclure l’option militaire pour obtenir l’île, territoire autonome danois. «C’est quelque chose dont le président et son équipe de sécurité nationale discutent activement», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse en réponse à une question sur une possible acquisition.