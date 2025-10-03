Trump donne un ultimatum au Hamas : accepter l’accord sur Gaza avant le 5 octobre

En Brève

Donald Trump a donné, vendredi 3 octobre, au Hamas jusqu’au dimanche 5 octobre à 18 heures, heure de Washington (22 heures TU), pour accepter son plan de paix pour Gaza, dans un message publié sur son réseau Truth Social. « Si cet accord de la dernière chance n’est pas trouvé, l’enfer se déchaînera comme jamais contre le Hamas », a écrit le président américain, peu après que le mouvement islamiste palestinien eut indiqué avoir besoin de plus de temps pour étudier la proposition américaine.