Trump aimerait rencontrer Kim Jong-un lors de sa tournée en Asie

En Brève

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi 24 octobre, avant de s’envoler pour une tournée en Asie, qu’il souhaiterait rencontrer le dirigeant nord‑coréen Kim Jong‑un lors de son étape en Corée du Sud. « J’aimerais bien, il sait que nous y allons », a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison Blanche, en réponse à une question sur la possibilité d’une rencontre, ajoutant à propos du dirigeant, qu’il avait rencontré pour la dernière fois en 2019, qu’il « s’entendait très bien avec lui ».