Trump affirme que Modi lui a dit que l’Inde cessera d’acheter du pétrole russe

En Brève

Le 15 octobre, dans le Bureau ovale, Donald Trump a affirmé que le Premier ministre indien Narendra Modi lui avait assuré que New Delhi cesserait d’acheter du pétrole russe, après qu’il eut imposé des droits de douane punitifs à l’Inde. Répondant aux questions de la presse, le dirigeant républicain a déclaré : « J’étais mécontent que l’Inde achète du pétrole, et il m’a assuré aujourd’hui qu’ils n’achèteraient pas de pétrole à la Russie ». Il a ajouté que cette annonce représentait « un grand pas en avant » et qu’il lui faudrait désormais convaincre la Chine de procéder de la même manière.

