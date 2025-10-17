Trois joueurs de cricket tués par une frappe aérienne en Afghanistan, selon la fédération afghane

En Brève

Trois joueurs de cricket — et non pas huit, comme publié par erreur par l’AFP — ont été tués vendredi soir 17 octobre dans une frappe aérienne dans l’est de l’Afghanistan, a déclaré à l’AFP un responsable de la fédération afghane. Selon lui, le bureau provincial de Paktika a informé que l’équipe se rendait à un tournoi et séjournait dans une auberge au moment de la frappe. Kaboul accuse par ailleurs le Pakistan d’avoir repris ses tirs sur son territoire.

