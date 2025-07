« Toute procédure judiciaire qui viole ces droits constitue une injustice », Daniel Edah

-Publicité-

Dans la vision d’un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor, qui guide notre engagement politique, la justice exemplaire est assurée pour tous et il revient au gouvernement de garantir, par toutes les voies légales et dans la plus grande transparence, que tout citoyen présumé coupable de violation des lois de la République réponde de ses actes.

Dans le Bénin de notre vision, il ne saurait y avoir de justice sans un respect rigoureux des droits humains des personnes mises en cause. Toute procédure judiciaire qui viole ces droits constitue une injustice.

J’ai appris la présentation de notre compatriote Comlan Hugues Sossoukpè devant le Procureur spécial de la CRIET.

Sans me prononcer à ce stade sur les charges qui pèsent contre lui — tout comme la grande majorité de nos compatriotes — je m’interroge, avec responsabilité, sur la régularité de son arrestation et de la procédure engagée à son encontre. C’est pourquoi je demande au gouvernement du Bénin d’éclairer l’opinion publique sur les conditions dans lesquelles M. Sossoukpè a été arrêté et ramené sur le territoire national.

Pour que le Bénin soit véritablement un pays sûr pour tous, attractif pour ses propres citoyens comme pour les investissements directs étrangers, l’État de droit doit être scrupuleusement respecté par tous. Notre justice doit, en toutes circonstances, faire preuve d’exemplarité et se tenir à l’écart de tout soupçon d’injustice ou de violation des droits fondamentaux.

Y parvenir exige une volonté politique forte, adossée à un dépassement des querelles personnelles et à une véritable ouverture à la réconciliation et au rassemblement de tous les enfants du Bénin.

Nous l’avons.

Ensemble, nous le ferons.

Il fera beau !

Daniel Edah