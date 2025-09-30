Tournoi UFOA B U17 2025: le programme de ce mardi

Découvrez les rencontres au programme ce mardi, comptant pour les demi-finales de la Coupe UFOA B U17 2025.

Les demi-finales du tournoi U17 de l’UFOA B s’ouvrent ce mardi avec deux affiches prometteuses au stade Charles-Konan-Banny. À 15h00 GMT, la Côte d’Ivoire, première du groupe A, affrontera le Burkina Faso, son dauphin.

En soirée, à 18h00 GMT, le Nigeria, solide leader du groupe B, sera opposé au Niger, deuxième du groupe A. Deux chocs décisifs pour décrocher une place en finale.

Le programme de ce mardi:

Côte d’Ivoire – Burkina Faso à 15h (GMT)

Nigeria – Niger à 18h (GMT)