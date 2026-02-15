Tounekti marque un superbe but et relance le Celtic

Mené 2-0 à la pause, Celtic a finalement renversé la vapeur cet après-midi pour s’imposer 3-2 face à Kilmarnock lors de la 27e journée. La situation semblait compromise avant la reprise, mais le cours de la rencontre a changé rapidement après l’intervention du banc.

Le tournant est venu avec l’entrée à la pause de Sebastian Tounekti, l’attaquant tunisien de 23 ans. Sorti du vestiaire à la 46e minute, il a immédiatement fait sentir sa présence et offert un nouvel élan à son équipe.

Servi côté gauche, Tounekti a évité son adversaire direct grâce à un dribble percutant, puis a décoché une frappe splendide depuis l’extérieur de la surface. Le ballon a fini sa course dans la lucarne, réduisant l’écart et donnant un second souffle aux siens.

Un but qui change la dynamique

Ce but a agi comme un véritable catalyseur : galvanisé par cette réalisation, Celtic a su exploiter l’occasion pour renverser la rencontre et arracher la victoire 3-2. L’entrée du jeune international a donc été bien plus qu’un simple changement tactique ; elle a constitué le point d’inflexion du match.

En quelques minutes, l’ancien remplaçant est devenu l’acteur majeur de la soirée, non seulement par son ouverture du score, mais aussi par l’intensité et la confiance qu’il a apportées au collectif. Sa contribution a permis au club de revenir au score, puis de prendre l’avantage pour s’imposer à l’issue d’une fin de match animée.