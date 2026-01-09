La suite après la publicité
Tokyo demande des échanges «sans heurts» après des retards d’importations chinoises

Le Japon a appelé vendredi 9 janvier 2026 au maintien d’échanges commerciaux «sans heurts» après des informations faisant état de retards dans les importations de produits nippons par la Chine et dans les exportations de terres rares de Pékin vers l’archipel, alors que les tensions entre les deux pays s’intensifient. Le porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara, a souligné l’importance que les exportations japonaises de produits agricoles, forestiers et halieutiques ainsi que des denrées alimentaires à destination de la Chine se déroulent de manière fluide, ajoutant que Tokyo suivra la situation de près et prendra les mesures nécessaires si besoin.

