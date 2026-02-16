Togo : procès en appel du général Kadangha dans l’affaire du meurtre du colonel Madjoulba

L’ouverture, ce lundi 16 février 2026, du procès en appel visant Félix Abalo Kadangha — ancien chef d’état-major des armées togolaises — a suscité une forte attente au Togo. L’audience se tient devant la justice militaire et marque une nouvelle étape dans une affaire qui occupe les esprits depuis plusieurs années.

Le dossier avait été renvoyé en novembre 2025, et c’est désormais au niveau de la cour d’appel militaire que l’ancien haut gradé doit répondre des faits qui lui sont reprochés. Les enjeux judiciaires et politiques de cette audience expliquent l’attention médiatique et publique qui l’entoure.

La procédure concerne la mort, en 2020, du colonel Toussaint Bitala Madjoulba. Ce dernier, commandant du premier bataillon d’intervention rapide, a été abattu par balle dans son bureau du camp militaire de Lomé, quelques heures après la cérémonie d’investiture de Faure Gnassingbé en 2020.

Depuis le drame, la famille du colonel, des militaires et des observateurs de la société civile réclament des éclaircissements sur les circonstances du décès. L’audience d’appel est perçue comme une occasion de faire progresser la lumière sur cette affaire et d’établir les responsabilités éventuelles.

Une audience suivie de près pour ses implications

Au-delà des questions strictement judiciaires, ce procès est considéré comme révélateur des problématiques internes aux forces armées et de la manière dont la justice militaire traite les affaires sensibles. Les témoignages et pièces qui seront présentés devraient permettre d’apporter des éléments nouveaux sur le déroulé des faits de 2020.

Les prochaines séances, ouvertes au public ou tenues à huis clos selon les décisions du tribunal, seront scrutées par les parties prenantes et par l’opinion. Chacun attend que l’instruction et les débats contribuent à établir une version des faits acceptée et, le cas échéant, à faire appliquer les décisions de justice qui en découleront.