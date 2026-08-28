Solaire : l’Afrique pourrait installer un record de 17 GW en 2026

Une analyse publiée le jeudi 27 août 2026 par Ember et African Tech Futures Lab anticipe une hausse de 45 % des nouvelles capacités solaires sur le continent, portée en grande partie par le solaire distribué.

L’Afrique pourrait installer 17 GW de capacités solaires en 2026, soit 45 % de plus qu’en 2025, d’après une analyse publiée le jeudi 27 août 2026 par Ember et African Tech Futures Lab. Les deux organismes estiment que cette progression placerait le continent sur une troisième année consécutive de record pour les nouvelles installations.

Ember et African Tech Futures Lab précisent que cette projection ne correspond pas à un bilan administratif déjà clos. Leur estimation repose sur les exportations chinoises de panneaux et sur une méthode de calibration destinée à mesurer des ajouts de capacité que les statistiques officielles recensent encore imparfaitement.

Les auteurs évaluent à 36 le nombre de pays africains, sur 54, qui atteindraient un record national d’installations solaires en 2026. Ils estiment aussi qu’environ 75 % des ajouts de capacité enregistrés entre 2023 et 2025 relèvent du solaire distribué, un segment souvent moins visible dans les relevés publics.

Selon cette analyse, les nouvelles installations prévues en 2026 représenteraient environ 23 TWh de production annuelle, soit plus que la croissance annuelle moyenne de la demande d’électricité observée entre 2014 et 2024. Ember et African Tech Futures Lab ajoutent que la fabrication africaine de panneaux pourrait atteindre 3,5 GW cette année, alors que 94 % des panneaux installés sur le continent restent importés de Chine.