Fort Boyard : Emmanuel Petit dit avoir surtout souffert de l’épreuve de Willy Rovelli

L’ancien champion du monde raconte que la séquence culinaire a été le moment le plus éprouvant de sa première participation à l’émission diffusée sur France 2 le jeudi 27 août 2026.

Emmanuel Petit a assuré que l’épreuve culinaire de Willy Rovelli avait été la séquence la plus difficile de sa première participation à Fort Boyard, diffusée sur France 2 le jeudi 27 août 2026. L’ancien international français participait à l’émission comme chef d’équipe lors d’une soirée organisée au profit de trois associations.

Cette équipe réunissait aussi Moguiz, Priscilla Betti, Gwendal Marimoutou, Ana Godefroy et Théo. Pour Petit, cette émission marquait une première apparition dans le jeu d’aventure, dont il découvrait le rythme et les épreuves en conditions réelles.

Dans un entretien accordé à TV Magazine, Emmanuel Petit a expliqué que la séquence de nourriture servie par Willy Rovelli avait été plus éprouvante pour lui que les autres défis. Il a présenté cette épreuve comme le moment où il avait le plus peiné à garder son calme pendant l’enregistrement.

L’ancien milieu de terrain a ajouté que les araignées et les serpents l’avaient finalement moins gêné que cette séquence culinaire. Il a ainsi placé l’épreuve de Willy Rovelli au premier rang des difficultés rencontrées lors de cette première participation.