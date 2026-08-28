Guinée : Paris demande une enquête transparente après la découverte de six corps à Forécariah

Après la découverte de six corps le 24 août 2026 dans la préfecture de Forécariah, la France a réclamé une enquête indépendante et transparente tandis que TLP-Guinée demande une expertise médicolégale.

La découverte de six corps le 24 août 2026 dans la zone d’Allassoyah-Sabakhouré, dans la préfecture de Forécariah, a conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire en Guinée, tandis que la France a demandé qu’elle soit menée « en toute indépendance et en toute transparence ». L’affaire revêt un enjeu national car elle porte sur des morts violentes dont les circonstances restent à établir.

Les victimes ont été décrites comme des hommes ligotés et les yeux bandés. Aucun auteur n’a été officiellement désigné, et les responsabilités doivent être établies par la procédure ouverte après la découverte des corps.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Forécariah a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire. Cette procédure doit déterminer les circonstances exactes des morts et l’identité des personnes impliquées.

TLP-Guinée a demandé une enquête indépendante et transparente accompagnée d’une expertise médicolégale. La France, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a pour sa part fait état de sa vive émotion après la découverte des six corps.