Togo: accident routier — cinq Français tués

Cinq Français, âgés de 70 à 75 ans, dont quatre originaires des Bouches‑du‑Rhône, ont péri mardi 21 octobre dans un accident de la route au Togo, a annoncé mercredi à l’AFP l’organisation caritative à l’origine du déplacement. Parmi les victimes, trois sont originaires de La Ciotat, a précisé le secrétaire du Lions Clubs local, Aurélien, qui a demandé à être identifié par son seul prénom. Depuis le Togo, le groupe devait se rendre au Bénin voisin pour inaugurer une maternité financée par l’association lorsque le bus transportant les voyageurs est sorti de la route et est allé dans le fossé, en raison d’un pneu qui aurait crevé. Le gouvernement togolais a confirmé dans un communiqué la mort de cinq personnes, sans préciser leur nationalité, et fait état de huit blessés dans ce grave accident de la circulation survenu mardi à Yomaboua, dans le centre du pays.