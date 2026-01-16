Tofâ 2026 : des sacrifices annoncés ce samedi 17 janvier à Ouidah

À la suite des révélations issues de la consultation du Tofâ 2026, les dignitaires du culte vodun ont annoncé l’exécution de sacrifices rituels le samedi 17 janvier à Ouidah. Ces cérémonies, prévues dans la forêt sacrée de Kpassè, visent à renforcer les présages positifs révélés pour le Bénin et à prévenir d’éventuels dangers.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les sacrifices prescrits après la consultation du Tofâ 2026 auront lieu le samedi 17 janvier prochain à partir de 9 heures, dans la forêt sacrée de Kpassè à Ouidah. L’annonce a été faite sur les antennes de la radio nationale par David Koffi Aza, prêtre de Fâ et membre du comité des rites vodun.

Selon le dignitaire, la consultation du Tofâ a révélé le signe « Losso Sa », interprété par le collège de Bokonon comme un message résolument positif pour le Bénin. Toutefois, comme le veut la tradition, cette lecture favorable s’accompagne de prescriptions rituelles destinées à consolider les acquis spirituels et à éloigner les mauvais présages pouvant menacer la nation.

Les offrandes et sacrifices seront exécutés en présence du comité des rites vodun, des membres du culte ainsi que du collège de Bokonon. Ces rites, organisés dans un cadre sacré, répondent à des exigences précises issues de l’interprétation du Fâ.

Moment central du calendrier spirituel national, le Tofâ constitue chaque année une référence majeure pour de nombreux fidèles et observateurs. Au-delà de sa portée mystique, il est souvent perçu comme un ensemble de repères symboliques influençant les comportements sociaux, les choix collectifs et, parfois, la lecture des dynamiques politiques et sociales de l’année à venir.