Tiwa Savage: « je suis célibataire depuis trois ans »

Célébrité
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Tiwa Savage, chanteuse nigériane
Tiwa Savage, chanteuse nigériane d'Afrobeat
La chanteuse nigériane Tiwa Savage a confié n’avoir eu aucune relation amoureuse ni sexuelle depuis trois ans.

La chanteuse nigériane d’Afrobeats, Tiwa Savage, a révélé n’avoir eu aucune relation amoureuse depuis trois ans. Invitée de l’émission américaine The Breakfast Club, l’artiste a expliqué qu’elle ne ressent le besoin d’intimité que lorsqu’elle est réellement amoureuse, ajoutant avec humour qu’elle n’avait même pas de sextoys et qu’on pourrait peut-être lui en offrir pour Noël.

La star nigériane a par ailleurs évoqué son passé sentimental difficile. Elle est revenue sur une relation toxique avec une personnalité publique, marquée par le manque de respect et l’infidélité, qu’elle a finalement décidé de quitter après des années de tolérance.

