Tiwa Savage: « je n’ai pas divulgué ma sextape pour attirer la sympathie»

Célébrité
Par Romaric Déguénon
capture d'écran
Tiwa Savage a dénoncé les rumeurs affirmant qu’elle aurait volontairement diffusé sa sextape pour rester sous les projecteurs, rappelant qu’elle a été victime de chantage en 2021.

La chanteuse nigériane Tiwa Savage a fermement démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait volontairement diffusé sa sextape afin de rester sous les projecteurs.

La vidéo intime de l’artiste avait fait surface en 2021, après qu’elle eut refusé de céder aux menaces d’un maître chanteur, suscitant un vif débat sur les réseaux sociaux.

Invitée récemment sur la radio américaine Hot 97, Tiwa Savage est revenue sur cet épisode douloureux, affirmant avoir été injustement pointée du doigt.

« Beaucoup ont insinué que je cherchais de la sympathie ou de la pertinence. Mais si j’avais eu l’intention de la publier, j’aurais tout orchestré différemment, avec un meilleur éclairage, une mise en scène et des expressions soignées », a-t-elle déclaré, tout en rappelant le traumatisme que cette affaire a provoqué dans sa vie.



