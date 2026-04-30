Arsenal – Atlético: Chris Sutton dénonce un arbitrage « scandaleux »

Après le nul frustrant des Gunners face à l’Atlético, Chris Sutton a vivement critiqué l’arbitrage, estimant qu’Arsenal a été lésé par une décision de la VAR qui pourrait peser lourd avant le retour.

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Chris Sutton n’a pas mâché ses mots après le nul entre Arsenal et l’Atlético de Madrid (1-1), mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des champions. L’ancien attaquant de Chelsea estime que les Gunners ont été lésés par une décision arbitrale controversée. La rencontre avait pourtant offert un scénario tendu, avec des penalties transformés par Viktor Gyökeres et Julián Álvarez de part et d’autre. Mais le tournant du match est intervenu lorsqu’une faute supposée d’Eberechi Eze dans la surface a d’abord été sanctionnée par Danny Makkelie. Après intervention de l’assistance vidéo, l’arbitre est finalement revenu sur sa décision, annulant le penalty initialement accordé.

Une séquence qui a fait bondir Sutton : « Arsenal a été tout simplement volé ce soir », a-t-il lâché sur BBC Radio 5. Selon lui, ce fait de jeu pourrait peser lourd dans la balance avant le match retour. « On peut analyser la performance, mais cette décision change tout. Arsenal aurait pu se retrouver dans une position idéale avant le retour à l’Emirates », a-t-il ajouté. Un sentiment d’injustice qui nourrit déjà la tension avant une seconde manche décisive à Londres.





