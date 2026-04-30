Atlético 1–1 Arsenal: l’UEFA justifie l’annulation du penalty

Après la polémique en fin de match lors de la demi-finale aller de Ligue des champions, l’UEFA a confirmé la décision de la VAR d’annuler le penalty initialement accordé à Arsenal, estimant qu’il n’y avait pas faute de David Hancko sur Eberechi Eze.

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L’UEFA a apporté des précisions après la polémique née lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Arsenal. En fin de rencontre, une situation litigieuse a opposé Eberechi Eze à la défense madrilène. L’attaquant des Gunners s’est écroulé dans la surface après un contact avec David Hancko, poussant initialement l’arbitre Danny Makkelie à désigner le point de penalty.

Mais après intervention de l’assistance vidéo, le directeur de jeu a été invité à consulter les images. À l’issue de plusieurs visionnages, il a finalement annulé sa décision, estimant que le contact ne justifiait pas une sanction. Une séquence qui a suscité la colère du banc londonien, notamment de Mikel Arteta, qui a dénoncé une décision « incompréhensible » au coup de sifflet final.

Dans un communiqué succinct, l’UEFA a confirmé la décision arbitrale : « Le joueur de l’Atlético, numéro 17, n’a commis aucune faute sur l’adversaire. » Une prise de position qui ne devrait pas éteindre la controverse autour de cette fin de match tendue.





