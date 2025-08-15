Tiwa Savage: «je cherche toujours un mari»

À 45 ans, la star nigériane Tiwa Savage n’a pas renoncé à l’amour.

Dans une récente interview diffusée dans un podcast largement relayé sur les réseaux sociaux, la chanteuse a évoqué, avec franchise et une pointe d’autodérision, son célibat persistant.

« Je cherche toujours le fils de quelqu’un. Je n’ai pas de partenaire. Et je pense que c’est parce que je demande des choses précises », a-t-elle confié. Mère d’un petit garçon, l’artiste admet que ses exigences pourraient compliquer sa quête de l’homme idéal.

Parmi ses critères ? Un homme jeune, riche, sans enfant ni antécédents conflictuels avec une ex-compagne. « En fait, je cherche quelqu’un qui a un jet privé, quelqu’un de jeune, et qui n’a pas de problèmes avec la mère de son futur enfant, parce que je ne peux pas gérer ça », a-t-elle déclaré avec humour.

- Publicité-

Tiwa Savage avait épousé en 2013 son ancien manager, Tunji Balogun, connu sous le pseudonyme de Teebillz. Le couple s’est séparé en 2018 après plusieurs tentatives de réconciliation infructueuses. De leur union est né un fils, Jamil.