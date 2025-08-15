PAR PAYS
Live logo
Rechercher

Tiwa Savage: «je cherche toujours un mari»

Célébrité
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
AccueilPeopleCélébritéTiwa Savage: «je cherche toujours un mari»
Tiwa-Savage au couronnement du roi Charles
Tiwa-Savage au couronnement du roi Charles
- Publicité-

À 45 ans, la star nigériane Tiwa Savage n’a pas renoncé à l’amour.

Dans une récente interview diffusée dans un podcast largement relayé sur les réseaux sociaux, la chanteuse a évoqué, avec franchise et une pointe d’autodérision, son célibat persistant.

« Je cherche toujours le fils de quelqu’un. Je n’ai pas de partenaire. Et je pense que c’est parce que je demande des choses précises », a-t-elle confié. Mère d’un petit garçon, l’artiste admet que ses exigences pourraient compliquer sa quête de l’homme idéal.

Parmi ses critères ? Un homme jeune, riche, sans enfant ni antécédents conflictuels avec une ex-compagne. « En fait, je cherche quelqu’un qui a un jet privé, quelqu’un de jeune, et qui n’a pas de problèmes avec la mère de son futur enfant, parce que je ne peux pas gérer ça », a-t-elle déclaré avec humour.

- Publicité-

Tiwa Savage avait épousé en 2013 son ancien manager, Tunji Balogun, connu sous le pseudonyme de Teebillz. Le couple s’est séparé en 2018 après plusieurs tentatives de réconciliation infructueuses. De leur union est né un fils, Jamil.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: les raisons de la rupture entre le jeune chanteur Djecomon et Legend Beatz

Monde

Astronomer: filmée en pleine étreinte avec le PDG, la DRH Kristin Cabot démissionne

Monde

Kiss Cam fatale: démission du PDG d’Astronomer après sa vidéo embarrassante devenu virale

Côte d'Ivoire

«Vous connaîtrez la vérité», Apoutchou National fait une grande annonce après sa sortie de prison

Côte d'Ivoire

A’Salfo président: un fan français débarque au concert de Valras avec une pancarte

Bénin

«J’étais à deux doigts de laisser la musique», Nikanor rend hommage à ses piliers dans l’ombre

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire: le chanteur Molare déposé en prison

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire: triste nouvelle pour le chanteur Lino Versace

Côte d'Ivoire

« Ce n’est pas le moment de me harceler au risque d’avoir ma mort sur votre conscience », Eunice Zunon

Côte d'Ivoire

Elise Tolah: Molare en médiation avec sa famille, tensions autour du statut du mari

VOIR TOUS LES FLASHS