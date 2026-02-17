Tirage des quarts de finale de la Ligue des champions CAF : Pyramids face à AS FAR, Al Ahly contre Espérance

Mardi 17 février 2026, le sort a été jeté pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine : le tableau des confrontations est désormais connu et promet des duels intenses entre clubs historiques et prétendants émergents.

Parmi les affiches les plus attirantes, le choc entre Al Ahly et l’Espérance renaît, remettant en lumière une rivalité ancrée sur le continent et synonyme de rencontres disputées et d’enjeux élevés pour les deux formations.

Les champions en titre, Pyramids FC, n’ont pas évité une rencontre déjà vécue la saison passée : ils retrouveront le FAR de Rabat, ce qui donne à cette confrontation l’allure d’une revanche et d’une mise à l’épreuve pour le détenteur du trophée.

Autre fait marquant du tirage : le petit poucet, le Stade malien, hérite des Mamelodi Sundowns — une opposition qui oppose l’insouciance et l’ambition d’un club modeste à la puissance technique et financière d’un grand d’Afrique du Sud.

Enjeux sportifs et perspectives

Ces confrontations offrent différents récits : pour les grands noms, il s’agit de confirmer leur statut et de viser une place en demi-finales ; pour les outsiders, chaque match représente une vitrine et une chance de créer la surprise. Le retour d’une confrontation entre Al Ahly et l’Espérance retiendra particulièrement l’attention des observateurs, tant ces équipes ont l’habitude d’écrire l’histoire de la compétition.

Le duel Pyramids–FAR Rabat comporte une saveur de revanche et soulève des questions tactiques : sauront les champions conserver leur rang face à une équipe qu’ils connaissent bien ? De son côté, le Stade malien tentera de profiter du rôle d’outsider pour bousculer le favori sud-africain et poursuivre son parcours inattendu dans la compétition.

Avec ces tirages, la phase à élimination directe prend une dimension dramatique : chaque club devra apprendre vite et bien pour espérer franchir ce cap décisif et rêver d’une finale continentale. Les dates et lieux des rencontres seront attendus par les supporters, impatients de voir ces affiches se jouer sur le terrain.