Thomas Dutronc explique son choix de ne pas avoir d’enfant

Ce 20 janvier 2026, la 11e édition de La Nuit de la Déprime est diffusée sur France 4 et se tient aux Folies Bergère : une soirée imaginée par Raphaël Mezrahi qui réunit des artistes de la chanson française autour d’un programme placé sous le signe de la mélancolie partagée et de la solidarité, avec Catherine Ringer comme marraine pour la première fois.

Parmi les invités annoncés figurent des personnalités telles que Kad Merad, Anne Gravoin, Nolwenn Leroy et Thomas Dutronc. L’événement, désormais annuel, mêle performances musicales et prises de parole ; il se déroule dans la salle historique des Folies Bergère à Paris et est pensé comme un moment collectif où la vulnérabilité et l’émotion trouvent une tribune.

Organisé par Raphaël Mezrahi, le rendez-vous conserve sa formule axée sur la mise en lumière de la mélancolie comme expérience commune. La diffusion télévisée sur France 4 permet au spectacle d’atteindre un public national tout en restant ancré dans la proximité offerte par la scène des Folies Bergère.

Thomas Dutronc se confie

À 52 ans, Thomas Dutronc est attendu pour sa présence sur la scène de La Nuit de la Déprime. Sa trajectoire musicale est régulièrement accompagnée d’interrogations publiques sur son choix de ne pas avoir d’enfant. Dans un entretien accordé à Télé Star à l’automne 2024, il déclarait à propos de la paternité : « Si, mais ça m’est un peu passé », formulation qui, selon lui, traduit un cheminement personnel plutôt qu’un refus catégorique.

Il a expliqué à plusieurs reprises ne pas assimiler l’absence d’enfant à une incapacité ou à un rejet systématique de la parentalité. Thomas Dutronc mentionne une relation familiale forte avec un neveu qu’il décrit comme « plus qu’un neveu, qui est comme mon fils », illustrant une forme de transmission et d’attachement qui se construit en dehors de la filiation directe.

Fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy, il renvoie à un héritage familial marqué par la discrétion : « Je reproduis un peu le schéma familial : je ne raconte pas ma vie », a-t-il dit. Cette réserve concerne aussi sa vie amoureuse : il est en couple depuis plusieurs années avec une femme restée hors des projecteurs, une relation qu’il a qualifiée d’ayant connu « une rupture et des retrouvailles », sans pour autant la lier publiquement à un projet parental.

Thomas Dutronc a par ailleurs évoqué la nécessité d’une stabilité émotionnelle et d’une disponibilité qu’il n’estime pas en mesure d’offrir aujourd’hui, citant notamment les contraintes des tournées et une vie professionnelle nomade comme facteurs de cette décision personnelle. En promotion de son album Il n’est jamais trop tard, il a aussi fait part du deuil causé par la disparition de sa mère, Françoise Hardy, en juin 2024, déclarant : « Je regrette qu’elle ne soit pas là… Elle suivait tout ce qui était dit, elle écoutait tout ».

Ce soir, aux Folies Bergère, Thomas Dutronc montera sur la scène de La Nuit de la Déprime pour une prestation qui, selon le programme de la soirée, mêlera chansons et confidences personnelles.