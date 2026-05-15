Bénin : le dossier de la femme torturée à Ekpè renvoyé au 5 juin après l’ouverture du procès

Le procès des présumés auteurs de la torture d’une femme à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Kpodji, s’est ouvert ce vendredi 15 mai 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Après les premières auditions, le dossier a été renvoyé au 5 juin prochain.

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L’affaire de la femme torturée puis brûlée à Ekpè connaît une nouvelle évolution judiciaire. Ce vendredi 15 mai 2026, les six personnes poursuivies dans ce dossier ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Les accusés sont poursuivis pour plusieurs faits, notamment « viol », « coups et blessures volontaires » ainsi que « enregistrement et diffusion d’images liées à la commission d’une infraction ». Cette affaire avait suscité une vive indignation au sein de l’opinion publique après la diffusion de vidéos montrant les sévices subis par la victime, une femme âgée de 38 ans.

Selon Bip radio, à l’issue de l’ouverture du procès et des premières étapes de la procédure, la juridiction spéciale a décidé de renvoyer le dossier au 5 juin 2026 pour la suite des débats. Pour rappel, cette affaire avait éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant une femme attachée, violentée et brûlée à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Kpodji. La scène avait suscité une vague d’indignation dans l’opinion publique et provoqué l’ouverture d’une enquête policière.

Depuis son lit d’hôpital, la victime avait livré un témoignage bouleversant sur les violences qu’elle affirme avoir subies. Selon son récit, l’affaire serait partie de soupçons de vol de téléphone. Elle explique avoir été ligotée par plusieurs personnes avant d’être suspendue puis exposée au feu. Elle affirme également avoir subi des humiliations et de graves sévices physiques. Les médecins avaient évoqué des blessures importantes aux poignets et aux chevilles ainsi qu’un traumatisme psychologique nécessitant une prise en charge spécialisée.