Thaïlande: le meurtrier d’un ancien député franco-cambodgien condamné à perpétuité

En Brève

Un tribunal de Bangkok a condamné vendredi 3 octobre Ekkalak Paenoi, un Thaïlandais, à la réclusion à perpétuité pour l’assassinat, en janvier à Bangkok, de Lim Kimya, député de l’opposition cambodgienne et de nationalité française, a rapporté l’AFP; le juge, lisant le verdict à l’issue du procès tenu dans la capitale thaïlandaise, a précisé que la peine avait été réduite après l’aveu de l’accusé.