Tempête Jerry : alerte rouge en Guadeloupe, écoles fermées

En Brève

La Guadeloupe a été placée en vigilance rouge vendredi 10 octobre par Météo‑France pour fortes pluies et orages, la tempête tropicale Jerry devant provoquer des cumuls dépassant 200 mm sur une partie de l’archipel; la préfecture a annoncé la fermeture des établissements scolaires du territoire en raison d’intempéries qui devraient perdurer jusqu’en milieu de matinée. En Martinique, les services météorologiques ont décrété la vigilance orange, tandis que Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy sont placés en vigilance jaune et verront également leurs écoles fermées vendredi, selon l’AFP.

