Tempête de neige : plus de 700 vols annulés à Schiphol, l’un des principaux aéroports d’Europe

L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, l’un des plus importants d’Europe, a annoncé la suppression d’au moins 700 vols le 7 janvier en raison de la neige et du vent, provoquant des perturbations significatives du trafic aérien. Plus d’un millier de voyageurs ont passé la nuit à Schiphol, où la plateforme a installé des lits de camp pour les personnes contraintes de dormir sur place. «Aujourd’hui encore, le trafic aérien est perturbé à l’aéroport», indique Schiphol dans son communiqué.