Tempête Amy : deux morts en Seine-Maritime et dans l’Aisne

En Brève

La tempête Amy, accompagnée de vents violents dans le nord du pays, a été liée à deux décès samedi 4 octobre : un homme s’est noyé à Étretat (Seine-Maritime) et un autre est mort dans un accident de la route dans l’Aisne, ont rapporté les autorités locales. À Étretat, les pompiers de Seine-Maritime ont indiqué qu’un homme de 48 ans, parti se baigner, n’a pas pu être secouru en raison des conditions météorologiques très défavorables. Dans l’Aisne, la préfecture a précisé qu’un conducteur de 25 ans a été tué lorsque la chute d’une grosse branche est tombée sur son véhicule.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ