Téhéran affirme avoir exécuté six personnes pour «terrorisme»

En Brève

La justice iranienne a annoncé, samedi 4 octobre, l’exécution de six membres d’un groupe reconnu coupable d’avoir mené des attaques «terroristes» dans le Khouzistan, principale région pétrolière du pays. Sur le site officiel Mizan, une source a précisé que «la peine de mort contre six terroristes séparatistes, à l’origine ces dernières années d’une série d’attaques armées et à la bombe, a été appliquée à l’aube ce matin».

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ