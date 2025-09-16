PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Tchad : Succès Masra condamné à 20 ans de prison, sa famille crie à l’injustice

Tchad : Succès Masra condamné à 20 ans de prison, sa famille crie à l’injustice

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
L’ancien Premier ministre de transition, Succès Masra
L’ancien Premier ministre de transition, Succès Masra
- Publicité-
. .

Au Tchad, l’opposant Succès Masra est détenu depuis quatre mois. Arrêté à l’aube à son domicile le 16 mai, il a été condamné le 9 août à vingt ans de prison ferme et à un milliard de francs CFA de dommages et intérêts.

Les autorités l’accusent d’avoir diffusé des messages à caractère haineux et xénophobe, ainsi que de complicité de meurtre dans l’affaire de Mandakao, un massacre ayant fait une quarantaine de morts dans un village du sud du pays, deux jours avant son arrestation.

La situation du fondateur du parti Les Transformateurs suscite l’inquiétude de ses proches, de ses partisans et de sa famille. « Notre mère est prête à prendre sa place en prison », confie sa sœur, Chancelle Assyongar, qui dénonce une détention arbitraire. Selon elle, il a été « enlevé sans mandat d’arrêt » puis condamné alors qu’aucun lien de causalité n’a été démontré.

Les restrictions imposées à Masra renforcent ces inquiétudes : seules ses avocats peuvent le voir. Une demande pour qu’il partage simplement un gâteau d’anniversaire avec sa mère a été refusée, tout comme la requête de son médecin pour des examens médicaux. « Le but est de faire peur à tous ceux qui voudraient dénoncer les injustices au Tchad », estime sa sœur.

Chancelle Assyongar appelle enfin la communauté internationale à ne pas « rester passive » ni « fermer les yeux » sur ce qu’elle considère comme une dérive judiciaire, rappelant que « le cas de Succès Masra n’est pas isolé ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU

Houéyogbé: une femme tente de se donner la mort en se jetant dans un puits

Monde

Un ex-imam condamné à 10 ans de prison pour abus sexuels sur 4 mineures dans une mosquée

Nigeria

Guinness Record: la nigériane Hilda Baci signe un nouveau record mondial avec le riz jollof

Bénin

Bénin: un escroc spécialisé dans le retrait frauduleux de fonds dans les cabines MoMo arrêté

Côte d'Ivoire

Élection présidentielle 2025 : Charles Blé Goudé réagit à la liste des candidatures retenues

Bénin

Concours de recrutement aux Douanes: une session supplémentaire d’épreuves sportives prévue

Bénin

« Dernière chance » pour l’opposition: Alain Adihou exhorte Boni Yayi à un choix stratégique pour 2026

Bénin

Quitus fiscal: l’opposition dénonce une « arme politique » du pouvoir en vue de 2026

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Assalé Tiemoko dénonce des chiffres « erronés » du Conseil constitutionnel

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau : retour imminent de l’opposant Domingos Simões Pereira

VOIR TOUS LES FLASHS