Tchad : Succès Masra condamné à 20 ans de prison, sa famille crie à l’injustice

Au Tchad, l’opposant Succès Masra est détenu depuis quatre mois. Arrêté à l’aube à son domicile le 16 mai, il a été condamné le 9 août à vingt ans de prison ferme et à un milliard de francs CFA de dommages et intérêts.

Les autorités l’accusent d’avoir diffusé des messages à caractère haineux et xénophobe, ainsi que de complicité de meurtre dans l’affaire de Mandakao, un massacre ayant fait une quarantaine de morts dans un village du sud du pays, deux jours avant son arrestation.

La situation du fondateur du parti Les Transformateurs suscite l’inquiétude de ses proches, de ses partisans et de sa famille. « Notre mère est prête à prendre sa place en prison », confie sa sœur, Chancelle Assyongar, qui dénonce une détention arbitraire. Selon elle, il a été « enlevé sans mandat d’arrêt » puis condamné alors qu’aucun lien de causalité n’a été démontré.

Les restrictions imposées à Masra renforcent ces inquiétudes : seules ses avocats peuvent le voir. Une demande pour qu’il partage simplement un gâteau d’anniversaire avec sa mère a été refusée, tout comme la requête de son médecin pour des examens médicaux. « Le but est de faire peur à tous ceux qui voudraient dénoncer les injustices au Tchad », estime sa sœur.

Chancelle Assyongar appelle enfin la communauté internationale à ne pas « rester passive » ni « fermer les yeux » sur ce qu’elle considère comme une dérive judiciaire, rappelant que « le cas de Succès Masra n’est pas isolé ».