Tchad

Tchad : démission de Tom Erdimi, ministre de l’Enseignement supérieur

Le gouvernement tchadien a annoncé, dans la nuit de mercredi à jeudi, la démission du ministre d’État Tom Erdimi. Un communiqué publié par la Primature fait état de la réception de sa lettre mettant fin à ses fonctions à la tête de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Voir tous ses articles
ACTUS
385 vues
Enseignants en grève au Tchad
Tchad: des enseignants grévistes disent n’avoir eu aucun salaire et dénoncent une volonté d’«intimider»
1 min de lecture
Google News Commenter

Selon le même texte officiel, le courrier de démission a été transmis au chef de l’État, sans que le document ne précise les motifs ayant poussé le ministre à quitter son poste. Aucune explication supplémentaire n’a été fournie pour l’heure.

Tom Erdimi occupait ce portefeuille depuis octobre 2022, quelques semaines après son retour d’exil en Égypte. Sa nomination avait alors marqué un retour en force sur la scène politique nationale.

Ancien chef rebelle, Erdimi est aussi connu comme l’un des fondateurs de l’Union des forces de la résistance (UFR), qui figure parmi les principales formations insurgées du Tchad.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
15:44 Société : Bénin: un ancien président de l’UNSEB condamné à 2 ans de prison
15:38 Célébrité : Adriana Karembeu : « Je ne me suis jamais trouvée jolie »
15:44 Bénin: un ancien président de l’UNSEB condamné à 2 ans de prison