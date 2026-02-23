Syrie : retrait des forces américaines d’une importante base dans le nord-est

Les forces américaines ont entamé lundi le démantèlement d’un important camp situé dans le nord-est de la Syrie, en pleine zone encore administrée par des unités kurdes, a rapporté un responsable kurde qui a souhaité garder l’anonymat auprès de l’AFP.

Sur place, une équipe de l’agence a observé un long convoi composé de plusieurs dizaines de poids lourds. Les camions transportaient notamment des véhicules blindés et des modules préfabriqués, circulant sur l’axe reliant la province de Hassaké à la frontière irakienne.

La base visée par ce retrait porte le nom de Qasrak et se trouve dans la province de Hassaké, un secteur du pays majoritairement sous influence kurde depuis plusieurs années.

Ce mouvement s’inscrit dans un calendrier récent de désengagement : au cours des quatorze derniers jours, les militaires américains avaient déjà quitté deux autres emplacements sur le sol syrien, al-Tanf, dans le sud-est, et al-Chaddadi, au nord-est.

Un convoi vers l’Irak et une série de départs

Le convoi aperçu se dirigeait en direction de l’Irak, ce qui suggère le transfert de matériel et d’équipements hors de la zone opérationnelle syrienne. Les images et témoignages recueillis par l’AFP montrent l’ampleur du chargement et la logistique déployée pour vider le site.

Ces rotations interviennent alors que la configuration militaire dans le nord-est syrien reste dominée par les forces kurdes, qui continuent d’exercer un contrôle local tandis que la présence américaine se réduit sur plusieurs sites stratégiques.