Syrie : premier face-à-face depuis juillet entre le président syrien par intérim et le chef kurde

En Brève

Le président syrien Ahmed al-Charaa a reçu mardi 7 octobre à Damas le chef kurde Mazloum Abdi, en présence d’émissaires américains, a indiqué une source gouvernementale, précisant que la rencontre intervient après des affrontements nocturnes à Alep (nord). Il s’agit de la première entre les deux hommes depuis juillet ; en mars, Damas et les autorités kurdes avaient conclu un accord portant sur l’intégration des institutions kurdes au sein de l’État, mais son application piétine. Selon une autre source proche des participants, le commandant militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l’amiral Brad Cooper, et l’émissaire américain Tom Barrack assistaient à la réunion.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ