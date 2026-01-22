Syrie : Paris promet de ne pas abandonner les Kurdes

Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a réaffirmé, jeudi 22 janvier, l’engagement de la France envers les forces kurdes en Syrie. S’exprimant devant les médias, Pascal Confavreux a souligné la solidarité de Paris à l’égard de ces combattants, qu’il a qualifiés de «frères d’armes», et a rappelé la volonté française de promouvoir une Syrie inclusive pour l’ensemble des minorités, selon un dépêche de l’AFP.

La France réaffirme son soutien aux Kurdes

«Nous ne lâchons pas les Kurdes, nous savons ce que nous leur devons. Ce sont nos frères d’armes», a déclaré Pascal Confavreux. Par cette formule, le ministère des Affaires étrangères a voulu marquer la continuité de la position française envers les forces kurdes, acteurs clés du conflit syrien depuis le déclenchement de la guerre civile.

La déclaration intervient alors que les forces kurdes font face à une progression de l’armée syrienne dans le nord-est du pays. L’AFP rapporte que le président Ahmed al-Charaa serait déterminé à étendre son autorité sur l’ensemble du territoire syrien, une dynamique qui modifie les équilibres locaux et régionaux.

Contexte militaire et diplomatique en Syrie

Les forces kurdes, organisées principalement autour des Unités de protection du peuple (YPG) et d’autres structures civiles kurdes, ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre le groupe État islamique (EI). Aux côtés de la coalition internationale antijihadiste formée à partir de 2014 et dirigée par les États-Unis, ces forces ont contribué à la reconquête de vastes territoires sur l’EI et à l’affaiblissement de l’organisation terroriste en Syrie.

Sur le plan diplomatique, la France se présente comme un acteur favorable à une solution politique incluant toutes les composantes de la société syrienne. Paris réclame depuis plusieurs années un règlement négocié et durable du conflit, mettant en avant la protection des minorités et le respect du droit international. Le rappel du soutien aux Kurdes illustre la volonté française de maintenir des relations avec des acteurs locaux considérés comme efficaces dans la lutte contre le terrorisme.

Enjeux régionaux et implications pour l’Afrique

La situation en Syrie n’est pas sans répercussion pour la sécurité internationale, y compris sur le continent africain. La lutte contre les groupes djihadistes reste une priorité partagée par de nombreux États africains, notamment au Sahel, où la présence de réseaux extrémistes a conduit à une coopération sécuritaire internationale soutenue. Le rôle joué par les Kurdes contre l’EI et la posture de pays occidentaux tels que la France influencent les stratégies de lutte antiterroriste et les modalités de partenariat entre l’Europe et les pays africains.

Enfin, les déplacements de populations, la persistance des foyers de radicalisation et les flux transnationaux d’individus associés aux conflits au Moyen-Orient contribuent à des défis sécuritaires et humanitaires partagés. En réaffirmant son soutien aux Kurdes et en prônant une Syrie inclusive, la France s’inscrit dans une démarche destinée à stabiliser une région dont les soubresauts ont des répercussions au-delà du Proche-Orient.