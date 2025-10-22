Syrie : offensive gouvernementale contre un camp de jihadistes français

En Brève

Les forces gouvernementales syriennes ont lancé une opération contre des jihadistes français, dirigés par Oumar Diaby, alias Omar Omsen, et retranchés dans un camp du nord-ouest de la Syrie, ont indiqué mercredi à l’AFP une ONG et un jihadiste français. Rami Abdel Rahman, directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), a précisé que les forces de sécurité ont encerclé le camp et engagé une vaste opération visant à arrêter des Français réclamés par leur gouvernement.

