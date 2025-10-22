En Brève

Syrie : offensive gouvernementale contre un camp de jihadistes français

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
810 vues
Titre de l'article sur l'identification des otages israéliens Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.

Les forces gouvernementales syriennes ont lancé une opération contre des jihadistes français, dirigés par Oumar Diaby, alias Omar Omsen, et retranchés dans un camp du nord-ouest de la Syrie, ont indiqué mercredi à l’AFP une ONG et un jihadiste français. Rami Abdel Rahman, directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), a précisé que les forces de sécurité ont encerclé le camp et engagé une vaste opération visant à arrêter des Français réclamés par leur gouvernement.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER