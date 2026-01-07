Accueil En Brève Syrie : l’armée déclare les quartiers kurdes d’Alep «zone militaire»

L’armée syrienne a annoncé mercredi 7 janvier que les quartiers kurdes d’Alep, dans le nord de la Syrie — en particulier Cheikh Maqsoud et Achrafieh — seraient considérés comme une « zone militaire » à partir de 15h00 locales, et a indiqué avoir mis en place deux « couloirs humanitaires » destinés à permettre la sortie des civils avant ce délai. Des accrochages sporadiques opposent les forces gouvernementales et les forces kurdes dans la ville, au lendemain de violences ayant fait neuf morts.